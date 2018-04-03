القاهرة ـ أ ش أ

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن فريق دانجرفلو القادم من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية سيزور مصر منتصف الشهر الجارى لتقديم موسيقاه المتميزة من خلال سلسلة من الحفلات الموسيقية في القاهرة والأسكندرية وذلك في إطار برنامج الخارجية الأمريكية “الموسيقى الأمريكية في الخارج.”

وأضافت السفارة – في بيان صحفي – أن زيارة الفريق تعد ثاني حلقات سلسلة “الحكواتية” التي ترعاها السفارة الأمريكية بالقاهرة والتي تهدف لعرض قصص ملهمة من خلال الموسيقى ،وذلك عقب التعاون الناجح بين الفنانة الأمريكية تشيلسي جرين والفنانة المصرية دينا الوديدي في عام 2017.

ومن المقرر يقدم فريق دانجرفلو مزيجا فريدا لموسيقى الهيب هوب والإيقاع والبلوز والروك والإيقاعات اللاتينية مع الموسيقى الشعبية المصرية ، كما يقدم فريق دانجرفلو حفله في حديقة الأزهر يوم الجمعة الموافق 13 أبريل ، كما سيقدم عرضا مجانيا مفتوحا للجمهور في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم الاثنين 16 أبريل.