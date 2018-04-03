وكالات

نفى عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالأهلي، أن يكون هناك جلسة جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادي وأحمد الشناوي حارس الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح بان في منتصف مارس الماضd ان الخطيب جلس مع الشناوي قبل مباراة القمة بثلاثة أيام.

واوضح القيعي، في تصريحات ببرنامجه “يزعم البعض أن الخطيب عندما علم أن الشناوي قد يكون موجودًا في الجلسة اعتذر عنها فورًا، كي لا تجمعه جلسة واحدة مع لاعب مرتبط بعقد مع ناد آخر بعيدًا عن الأضواء.