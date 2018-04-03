طوكيو - رويترز

هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا وتلك المنتجة للمكونات الإلكترونية بعد تهاوي أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة الليلة الماضية مع تجدد المخاوف من حرب تجارية.

وتراجع المؤشر نيكي 0.5 % إلى 21292.29 نقطة وارتفع سهم شركة السمسرة الالكترونية مونكس 23 % وهو الحد الأقصي المسموح به يوميا إلى 424 ينا بعدما أعلنت أنها تسعى لشراء كوينتشك وهي بورصة للعملات المشفرة تضررت من سرقة ما قيمته 530 مليون دولار هذا العام.

ونزل سهما شركتي إنتاج معدات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون بنسبة 1.3 % وأدفانتست 2.7 بالمئة. وانخفض سهم ياسكاوا إلكتريك 1.3 % وتي.دي.كيه كورب 2.3 %.

لكن سهم أورينتال لاند التي تدير منتجع طوكيو ديزني ارتفع أكثر من اثنين بالمئة بعدما أعلنت الشركة أن أعداد الزائرين لطوكيو ديزني لاند وطوكيو ديزني سي زاد لأول مرة في ثلاث أعوام في السنة المالية المنتهية في مارس. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1703.80 نقطة.