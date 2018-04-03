أخبار مصر ـ نجلاء عزت

توقفت حركة المرور بكوبرى اكتوبر للمتجه من الجيزة حتى رمسيس، لحادث اصطدام سيارة ملاكى بسور كوبرى أكتوبر أعلى الإسعاف، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

ومن جانبه اكد العقيد محمد البندارى مشرف غرفة مرور القاهرة ان شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء شهدت كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الأحمال، فيما شهدت الطريق الدائرى المتجه من مناطق التجمع والقاهرة الجديدة للسخنة بالكيلو 33 كثافات بسبب تصادم سيارة نقل بمينى باص ويفضل اتجاذ طريق السويس لحين تصفية الكثافات وتيسيرالحركة .

وشهد أعلى الدائرى بمنطقة السلام كثافات وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، و من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وفى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوىوبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات مرورية محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان ، و بمحور صلاح سالم من نفق المرغنى ومصر الجديدة، بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.

وتباطأت حركة السيارات، ومن صلاح سالم لنفق الأزهر، و أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد للمهندسين ، اعل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج من نفق السلام للزارعى، من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.