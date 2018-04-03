القاهرة ـ أ ش أ

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إرسال قافلة بيطرية تضم أطباء بيطريين وباحثين متخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية لتقديم خدماتها المختلفة لصغار المربين بالقرى المختلفة بمحافظة الفيوم بالمجان ، ولمدة أسبوع كامل .

وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أن أعمال القوافل البيطرية والإرشادية تشمل تنظيم ندوات توعوية وإرشادية ، وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية بقرى المحافظة ، فضلا عن التواصل المباشر مع المربين وخاصة المربي الصغير للتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورا.

ووجه الوزير القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربين ، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية ، فضلا عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين ، وإجراء الجراحات للماشية ، والتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي.