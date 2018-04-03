موسكو - أ ش أ

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن لا أحد يعتزم وقف التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، بسبب ما يعرف بـ “قضية سكريبال.

وأضاف سيرومولوتوف، أن مثل هذا التعاون يتم أيضاً مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية، بالرغم من أن الأجواء تزداد صعوبة.

وبشأن تأثير أزمة العلاقات الدبلوماسية مع الغرب على مكافحة الإرهاب، نوه وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه الأزمة تؤثر على أجواء التعاون بين الجانبين.