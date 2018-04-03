دمشق - أ ش أ

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري يفتوشينكو، أن أكثر من 40 ألف شخص عادوا إلى منازلهم في بلدات الغوطة الشرقية حتى اليوم، وأن خروج المسلحين مع عوائلهم من مدينة دوماً مستمر.

وأشار يفتوشينكو إلى ان القوات الحكومية السورية تطهر البلدات المحررة مؤخراً، وهي عربين وزملكا وعين ترما وجوبر، من المواد المتفجرة، وتركز على المهام ذات الأولوية فيما يتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية لتسريع عودة السكان إلى تلك المناطق.

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن سكان بلدات سقبا وكفر بطنا وبيت سوا ومسرابا ومديرا وحزا يواصلون العودة إلى ديارهم أيضاً.