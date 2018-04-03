أخبار مصر- أحمد عوض

شنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر حملة لضبط مروجى المواد المخدرة بمدن المحافظة نجم عنها ضبط ٢٩٠٠ قرص مخدر وكمية من الحشيش المخدر

حيث وردت معلومات لضباط مباحث قسم سفاجا أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كلا من وليد م ص ٣٤ سنة ومارلو م م ب ٢٣ سنة عاطل بالتردد على مدينة سفاجا للاتجار وترويج المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد رشاد ضابط مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي البحر الاحمر قيادة الأول خاصته قادمين من مدينة قنا إلى مدينة سفاجا بكمين الكيلو5 .. وبحوزتهما عدد 2900 قرص لعقار ” التامول ” المخدر ومبلغ مالي8000 جنية – عدد 3هاتف محمول .. بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل ترويج وإخفاء المــواد المخدرة .

– تحرر عن الواقعة المحضر رقم 737 إداري قسم سفاجا لسنة 2018 .. وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن النقيب / احمد ناصف ضابط وحدة مباحث قسم أول الغردقة حال مروره بدائرة القسم من ضبط المدعو/ إسماعيل م ع م ٢٢ سنة عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 9985 / 2017 جنح أول الغردقة ” سلاح ابيض” وبحوزته عدد25 قرص لعقار” التامول ” المخدر ومبلغ مالي 12500جنية وهاتف محمول حال قيادته الدراجة البخارية بدون لوحات ” خاصته ” .. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة البخارية للترويج .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4031 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 .. وأخطرت النيابة العامة.

كما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول الغردقة أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو طارق د ب م ٣٣ سنة عامل بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تمكن النقيب محمد منجي ضابط وحدة مباحث قسم أول الغردقة من ضبطه وبحوزته عدد 13 قطعه متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 75 جرام ومبلغ مالي 475 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض حال تواجده بمسكنه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4208 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 .. وأخطرت النيابة العامة.

وأيضا تمكن النقيب عمرو الخولي ضابط وحدة مباحث قسم ثان الغردقة حال مروره بدائرة القسم من ضبط المدعو مصطفي ع ح ٢٢ سنة عاطل والسابق اتهامه في عدد 9 قضايا [ بلطجة – مخدرات ] آخرهم القضية رقم 7689 / 2017 جنح ثان الغردقة ” مخدرات” وبحوزته عدد 9 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 25 جرام وهاتف محمول حال تواجده بمنطقة الملاحة دائرة القسم .. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار الهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3096 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 .. وأخطرت النيابة العامة.