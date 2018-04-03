شيكاغو ـ أ ف ب

تظاهر الآلاف أمام برج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية اليوم الثلاثاء فى احتجاجات ضد العنف الذى تستخدمة الشرطة الأمريكية.

ورفع المتظاهرون لافتات ترفض استخدام الشرطة للعنف والقتل ، وتأتى هذه الاحتجاجات بعد مقتل شاب أسود أعزل على يد الشرطة الأمريكية فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا.

يذكر أن، شارك أعداد كبيرة من المتظاهرين فى جنازة الشاب الأسود ستيفون كلارك الذى قتل برصاص الشرطة فى ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا، ولم يكن مسلحًا، وتحولت الجنازة فيما بعد إلى مسيرة حاشدة ضد عنف الشرطة الأمريكية.