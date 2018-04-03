القاهرة - أ ش أ

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طنطا، مساء أمس الإثنين.

وتأتي هذه المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ30 من عمر الدوري الممتاز.

وقال البدري، إنه رغم حسم الأهلي لبطولة الدوري، إلا أن هناك فرصة أمام الفريق لتحقيق أرقام خاصة، إلى جانب الإعداد لبطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ووجه المدير الفني الشكر إلى جميع اللاعبين بسبب حالة الوعي والتركيز رغم توقف بطولة الدوري العام في الفترة الأخيرة بسبب انشغال المنتخب الوطني بمعسكر سويسرا.

وقال البدري، إن جميع اللاعبين أدوا بشكل جيد، والحارس علي لطفي فهو حارس مميز، وسبقت وأن تحدثت عن أكرم توفيق من قبل وأكدت أنه لاعب واعد.

وواصل المدير الفني للأهلي مؤكدًا أنه تحدث من اللاعبين وأكد لهم أن هناك فرصة أمامهم لتحقيق أرقام قياسية.