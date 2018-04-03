طوكيو - رويترز

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وتراجع نيكي 1.28% إلى 21115.48 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08% إلى 1690.35 نقطة.