مؤشر نيكي يهبط 1.28% في بداية التعامل بطوكيو 2018/04/03 - 07:36 مؤشر نيكي يهبط 1.28% في بداية التعامل بطوكيو2018-04-03T07:36:06+00:00 إقتصاد وبورصة بدون تعليقات طوكيو - رويترز هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وتراجع نيكي 1.28% إلى 21115.48 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08% إلى 1690.35 نقطة. تعامل, طوكيو, مؤشر نيكي أقرأ أيضا: كوريا الشمالية: تعاون طوكيو وواشنطن وسول سيؤدي لحرب المؤشر نيكي يرتفع 1.04% في بداية التعاملات بطوكيو المؤشر نيكي يهبط 2% في بداية التعامل بطوكيو مؤشر نيكي يرتفع 0.93% في بداية التعامل بطوكيو طوكيو تطالب هونج كونج برفع الحظر عن واردات الطعام إنقاذ 13 سائحا علقوا وسط الثلوج في طوكيو
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