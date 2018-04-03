القاهرة - أ ش أ

يعود النجم ياسر جلال، اليوم الثلاثاء، لتصوير مشاهده في مسلسل “رحيم”، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل “رحيم”، تدور أحداثه حول شخصية رجل أعمال، يتاجر في جميع الأعمال غير المشروعة، مثل السلاح والمخدرات والأدوية المغشوشة، ويقوم بغسيل أمواله في بعض الأعمال الأخرى المصرح بها، يقع هذا الشخص في حب أستاذة جامعية، مما يقلب حياته وحياتها رأسا على عقب.

يشارك في بطولة “رحيم” نور اللبنانية، محمد رياض، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، دينا، إيهاب فهمى، صبرى فواز، حسن حسنى، سامى مغاورى، كارولين عزمى، منى فاروق، تونى ماهر، إسلام شوقى، ياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.