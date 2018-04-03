نواكشوط - أ ش أ

وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ، وأكد خلالها حرص موريتانيا علي استمرار التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين الموريتاني والمصري ، وكان نص كالتالي:

صاحب الفخامة والأخ العزيز

يسرني وقد منحكم الشعب المصري الشقيق ثقته من جديد بإعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية مصر العربية، أن أعرب لفخامتكم عن أحر التهاني متمنيا لكم موفور الصحة والتوفيق وللشعب المصري الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

كما أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم حرصنا الثابت على العمل معكم على تنمية وتطوير عرى الأخوة والتعاون المتميزة، التي تجمع بين مصر وموريتانيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين.

وتقبلوا، صاحب الفخامة والأخ العزيز، أسمى آيات التقدير. أخوكم: محمد ولد عبد العزيز”.