القاهرة - أ ش أ

يعود شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي للتدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة بعد خوضه تدريبات تأهيلية للعلاج من إصابة وجه القدم، التى عانى منها وحرمته من المباريات والتدريبات في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يعود إكرامى لقائمة الأهلى فى مباراة سموحة المقرر لها يوم 8 أبريل الجاري بالدورى على استاد برج العرب،حيث يؤدي حاليا برنامج تأهيلي للتخلص من آلام القدم.

وغاب الحارس الدولي عن مباراة طنطا التي أقيمت أمس بالدوري والتي شهدت مشاركة علي لطفي بشكل أساسي فيما جلس علي الدكة محمد الشناوي.