رويترز

أعلنت شركة جوجل عن برنامج جديد لمساعدة الطلاب فى الأماكن النائية ممن يقضون وقتا طويلا فى الطريق للوصول إلى مدارسهم، إذ يتزود الحافلات المدرسية بواى فاى وأجهزة كمبيوتر ومعلمين لمساعدة طلاب الريف على المذاكرة والقيام بالواجبات المدرسية خارج ساعات الدوام المدرسى.

وسيتوسع البرنامج الرسمى ليشمل 16 مقاطعة أمريكية، وإذا سارت الأمور على ما يرام فستساهم جوجل فى توفير حوالى 1.5 مليون ساعة للآلاف من الطلاب بحلول نهاية العام الدراسى.

وقالت جوجل إن المدارس ستحدد سياسات استخدام الانترنت على متن الحافلات، حتى تتمكن من تقييد وصول الأطفال إلى المواقع ذات الصلة بالفصول الدراسية، إذ تتعاون الشركة الأمريكية مع شبكة المدارس غير الربحية (COSN) بالإضافة إلى شركة Kajeet ذات النطاق العريض منخفضة الدخل.

ليس هناك شك فى أن جوجل ستستفيد من البرنامج، حيث يعمل هذا على جلب أجهزة كروم بوك التابعة لها للطلاب الذين لا يرونها سوى فى الفصول الدراسية، وفى الوقت نفسه، ينبغى أن يوازى مجال اللعب للأطفال فى المناطق الريفية الذين لا يحصلون سوى على وقت فراغ محدود للغاية.