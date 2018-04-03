القاهرة - أ ش أ

تنطلق في الثالث والعشرين من إبريل الجاري، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية، الذي أنشأته وتقوم بتنظيمه سينما “زاوية” بغرض تسليط الضوء على إنتاجات السينما العربية المستقلة.

ومن المقرر عرض الأفلام خلال فترة المهرجان الممتدة من 23 وحتى 30 أبريل، في سينمات كريم وسينماتيك بوسط القاهرة، وسينما الزمالك بمنطقة الزمالك.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت مؤخرًا عن بوستر الدورة المقبلة والتي تضم 25 فيلمًا، تتنوع ما بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، وتركزت الاختيارات على العديد من الدول العربية مثل مصر، وفلسطين، وتونس، والجزائر، ولبنان، والمغرب، وسوريا.

يذكر أن أيام القاهرة السينمائية مهرجان للأفلام العربية، أنشأته زاوية في العام الماضي بغرض فتح نافذة أمام الجمهور المصري للإطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية، وقد ضم في دورته الأولى، مجموعة متميزة من الأعمال العربية، والمحلية التي تم إنتاجها حديثًا، والتي نالت استحسان الجمهور.