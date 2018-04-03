بغداد - أ ش أ

أعلن الحشد الشعبى فى بيان له أمس الإثنين، مقتل 82 عنصراً من مجرمى “داعش” بينهم قادة بارزين فى كركوك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأكد أن “العمليات فى محافظة كركوك وقضاء الحويجة وناحيتى الرياض والرشاد للفترة من الرابع والعشرين من شهر شباط لغاية السابع والعشرين من الشهر نفسه، شملت 18 عملية نوعية قتل خلالها 82 عنصراً من مجرمى داعش وجرح اثنين آخرين، بضمنهم قادة بارزين، فضلاً عن ضبط أسلحة متنوعة وتفكيك عجلة مفخخة واحزمة ناسفة و تدمير مضافات وانفاق”.

وأضاف أن ” العمليات التى تمت بناء على معلومات استخبارات الحشد شهدت مشاركة الحشد والشرطة الاتحادية، وخلية الصقور، وطيران الجيش ” .

وأشار إلى أن ” العمليات توزعت فى 20 قرية هي: “العاقولية ، العزيزية ، سرود ، تل النور ، الحلوات ، بير مهدى ، منطقة الدب الكبير ، تل اقصاد ، خربة عزيز ، وادى ام الخناجر ، طويربة ، وادى خفة ، الزاب ، الجراد ، هور السفن ، مجمع كردستان ، مجمع الشهيد ، جوالة السفلى ، الدكمات ، الحسينية ” .

وكان الحشد الشعبى قد نفّذ فى وقت سابق، عمليات نوعية عديدة فى كركوك أسهمت بتفتيت وجود الجماعات الارهابية والاطاحة بأبرز مسؤولى داعش بالمحافظة.