جوهانسبورج - د ب أ

توفيت ويني مانديلا الزوجة السابقة لرمز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا نلسون مانديلا يوم الاثنين، عن 81 عاما بعدما تسلمت شعلة هذا النضال عندما كان زوجها يقبع خلف القضبان قبل أن تشهد مسيرتها انحرافا.

وقال فيكتور دلاميني الناطق باسم ويني مانديلا في بيان “بحزن عميق، نعلمكم بوفاة السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا التي فارقت الحياة في مستشفى ميلبارك في جوهانسبورغ يوم الاثنين 2 أبريل”.

ووصف ديسموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا سابقا، الحائز جائزة نوبل للسلام، ويني مانديلا بأنها “من أكبر رموز” النضال ضد نظام الفصل العنصري.

وقال “لقد رفضت الاستسلام في مواجهة سجن زوجها والمضايقات المستمرة لعائلتها على يد قوات الأمن والاعتقالات وقرارات الحظر التي طاولتها. موقف التحدي، الذي اعتمدته، شكل مصدر إلهام كبير لي ولأجيال من الناشطين”.

ولدت نومزامو وينفريد زانيوي ماديكيزيلا المعروفة بكل بساطة بـ “ويني” في 26 سبتمبر 1936 في بلدة مبونغويني الواقعة في ما يعرف راهنا بالكاب الشرقية التي يتحدر منها مانديلا أيضا.

واستمر زواجها بنلسون 38 عاما، بما في ذلك السنوات السبع وعشرين التي أمضاها في السجن.

وحازت ويني شهادة جامعية في مجال الخدمة الاجتماعية، وهو أمر كان يعدّ استثنائيا في تلك الفترة لامرأة سوداء.

وتزوجت بمانديلا عندما كانت في الحادية والعشرين من العمر، في حين كان هو يناهز الأربعين، مطلقا وله أولاد. وسرعان ما طغى الالتزام السياسي على حياتهما الزوجية.