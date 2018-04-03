صحافة عربية: السيسي يتعهد لشعب مصر بـ “الاستقرار والتنمية”
أخبار مصر - الثلاثاء 3 إبريل - فيصل زكى
* واشنطن: نتطلع لمواصلة العمل مع الرئيس المصري.
* قادة العالم يهنئون السيسي بالولاية الثانية.
* الأزهر يدعو الشعب المصري للوقوف خلف قيادته.
* ترامب عرض على بوتين «قمة» في البيت الأبيض.
* الرئيس السوداني يعلن الحرب على الفاسدين.
* إطلاق اسم الملك سلمان على أحد شوارع بيروت.
* بدء أعمال مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة.
* 32.5 مليون نسمة تعداد السعودية.
* الرئيس الروسي يزور أنقرة اليوم ..مذكرة توقيف تركية بحق جولن على خلفية اغتيال سفير روسيا.
* 20 قتيلاً بهجمات لـ «بوكو حرام» في نيجيريا.
* الاحتجاجات للمطالبة بالسلام تتسع في أفغانستان.
* قتلى مدنيون ومن «طالبان» بغارة للجيش.
* الأمم المتحدة قلقة على «روهينجا» في قارب وسط الأمواج.
*برلمان ماليزيا يقر قانوناً يجرم المعلومات المضللة برغم انتقادات.
* خبراء لـ «الاتحاد»:طفرات سياسية وأمنية واقتصادية لمصر في الرئاسة الثانية للسيسي.
* موسى يتوجه بالشكر للشعب المصري لمشاركته بالانتخابات.
* الإمارات تدعم فرق الإطفاء في عدن بمعدات خاصة
* “الهلال” تكرم الفرق المشاركة ببطولة أندية شباب شبوة.
* الإمارات تتقدم بشكوى رسمية لـ «إيكاو» ضد قطر.
* المعارضة القطرية:250 مليون دولار من الدوحة لدعم حزب الله في انتخابات لبنان.
* 93 مليار دولار ديون مصارف قطر على حكومة الدوحة.
* لافروف: واشنطن تحاول عزل ضفة الفرات في سوريا.
* مسؤولو إقليم كردستان يناشدون المحتجين إنهاء الإضراب.
* العبادي: العراق يشهد تغييرات جذرية.
*«العمال» ينسحب من سنجار وتركيا تقصف مدناً بكردستان.
* فقدان 100 جهاز انتخابي إلكتروني وبغداد تلوح بمعاقبة المزورين.
* الحمدالله: لن نذهب إلى غزة من دون تسلم مسؤولياتنا كاملة.
* 1045 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.
* الجيش الليبي يستهدف مواقع الإرهابيين في درنة.
* الغموض يلف مصير سيف الإسلام القذافي.
*«الجامعة» تؤكد تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب.
* الأردن: بدء محاكمة 32 متهماً بالإرهاب.
* الصومال: مصرع 5 مسلحين من «الشباب» بغارة أميركية و10 مدنيين بانفجار قنبلة.
* «أخبار الساعة»: الإمارات قوة مؤثرة في الساحة الدولية.
* التحالف: بالستي من صعدة باتجاه السعودية يسقط في الأراضي اليمنية.
* دعم إماراتي للشرعية يحبط عمليات إرهابية للحوثيين.
* ابن دغر: تضييق الخناق على الميليشيا ضربة لمشروع إيران.
* «هيومن رايتس»: صواريخ الحوثي على السعودية انتهكت قوانين الحرب.
* الإمارات تسلم معدات خاصة بفرق الإطفاء للدفاع المدني بعدن.
* 20 غارة تستهدف الانقلابيين في صعدة والجوف والبيضاء.
* قائد عسكري: الجيش على بعد 10 كم من مسقط رأس زعيم الحوثيين.
* الحوثيون يختطفون قيادياً بثورة 1962 انتقد زعيمهم بجرأة.
* الجامعة العربية تبحث جرائم «إسرائيل» وتشكيل لجنة تحقيق دولية.
* العبادي: تغيرات عراقية جذرية في المرحلة المقبلة.
* الكويت: رفع كشف للعفو عن المساجين إلى الديوان الأميري.
* رئيس الأركان «الإسرائيلي» يتوقع حرباً ضد «حزب الله» العام الجاري.
* محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد الفلسطينيين.
* لبنان يطلق اسم الملك سلمان اليوم على أحد شوارع بيروت.
* الحكم بإعدام ست «داعشيات» تركيات في العراق.
* عام على «خان شيخون».
* «مؤتمر سيدرا» لدعم لبنان في باريس الجمعة.
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