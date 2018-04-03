أخبار مصر - الثلاثاء 3 إبريل - فيصل زكى

* واشنطن: نتطلع لمواصلة العمل مع الرئيس المصري.

* قادة العالم يهنئون السيسي بالولاية الثانية.

* الأزهر يدعو الشعب المصري للوقوف خلف قيادته.

* ترامب عرض على بوتين «قمة» في البيت الأبيض.

* الرئيس السوداني يعلن الحرب على الفاسدين.

* إطلاق اسم الملك سلمان على أحد شوارع بيروت.

* بدء أعمال مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة.

* 32.5 مليون نسمة تعداد السعودية.

* الرئيس الروسي يزور أنقرة اليوم ..مذكرة توقيف تركية بحق جولن على خلفية اغتيال سفير روسيا.

* 20 قتيلاً بهجمات لـ «بوكو حرام» في نيجيريا.

* الاحتجاجات للمطالبة بالسلام تتسع في أفغانستان.

* قتلى مدنيون ومن «طالبان» بغارة للجيش.

* الأمم المتحدة قلقة على «روهينجا» في قارب وسط الأمواج.

*برلمان ماليزيا يقر قانوناً يجرم المعلومات المضللة برغم انتقادات.

* خبراء لـ «الاتحاد»:طفرات سياسية وأمنية واقتصادية لمصر في الرئاسة الثانية للسيسي.

* موسى يتوجه بالشكر للشعب المصري لمشاركته بالانتخابات.

* الإمارات تدعم فرق الإطفاء في عدن بمعدات خاصة

* “الهلال” تكرم الفرق المشاركة ببطولة أندية شباب شبوة.

* الإمارات تتقدم بشكوى رسمية لـ «إيكاو» ضد قطر.

* المعارضة القطرية:250 مليون دولار من الدوحة لدعم حزب الله في انتخابات لبنان.

* 93 مليار دولار ديون مصارف قطر على حكومة الدوحة.

* لافروف: واشنطن تحاول عزل ضفة الفرات في سوريا.

* مسؤولو إقليم كردستان يناشدون المحتجين إنهاء الإضراب.

* العبادي: العراق يشهد تغييرات جذرية.

*«العمال» ينسحب من سنجار وتركيا تقصف مدناً بكردستان.

* فقدان 100 جهاز انتخابي إلكتروني وبغداد تلوح بمعاقبة المزورين.

* الحمدالله: لن نذهب إلى غزة من دون تسلم مسؤولياتنا كاملة.

* 1045 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

* الجيش الليبي يستهدف مواقع الإرهابيين في درنة.

* الغموض يلف مصير سيف الإسلام القذافي.

*«الجامعة» تؤكد تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب.

* الأردن: بدء محاكمة 32 متهماً بالإرهاب.

* الصومال: مصرع 5 مسلحين من «الشباب» بغارة أميركية و10 مدنيين بانفجار قنبلة.

* «أخبار الساعة»: الإمارات قوة مؤثرة في الساحة الدولية.

* التحالف: بالستي من صعدة باتجاه السعودية يسقط في الأراضي اليمنية.

* دعم إماراتي للشرعية يحبط عمليات إرهابية للحوثيين.

* ابن دغر: تضييق الخناق على الميليشيا ضربة لمشروع إيران.

* «هيومن رايتس»: صواريخ الحوثي على السعودية انتهكت قوانين الحرب.

* الإمارات تسلم معدات خاصة بفرق الإطفاء للدفاع المدني بعدن.

* 20 غارة تستهدف الانقلابيين في صعدة والجوف والبيضاء.

* قائد عسكري: الجيش على بعد 10 كم من مسقط رأس زعيم الحوثيين.

* الحوثيون يختطفون قيادياً بثورة 1962 انتقد زعيمهم بجرأة.

* الجامعة العربية تبحث جرائم «إسرائيل» وتشكيل لجنة تحقيق دولية.

* العبادي: تغيرات عراقية جذرية في المرحلة المقبلة.

* الكويت: رفع كشف للعفو عن المساجين إلى الديوان الأميري.

* رئيس الأركان «الإسرائيلي» يتوقع حرباً ضد «حزب الله» العام الجاري.

* محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد الفلسطينيين.

* لبنان يطلق اسم الملك سلمان اليوم على أحد شوارع بيروت.

* الحكم بإعدام ست «داعشيات» تركيات في العراق.

* عام على «خان شيخون».

* «مؤتمر سيدرا» لدعم لبنان في باريس الجمعة.