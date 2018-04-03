نيودلهى - رويترز

كشف بحث أجرته رابطة الهواتف الخلوية الهندية (ICA) أن الهند أصبحت حاليا ثانى أكبر مصنّع للهواتف المحمولة فى العالم بعد الصين، إذ ارتفع الإنتاج السنوى للهواتف المحمولة داخل الهند من 3 ملايين جهاز فى عام 2014 إلى 11 مليون جهاز فى عام 2017.

وأزاحت الهند فيتنام من المركز الثانى، لتصبح الآن فى المرتبة الثالثة، نظرًا لتصنيع العديد من الهواتف الذكية محليًا، كما انخفضت واردات الهواتف إلى أقل من النصف فى الفترة من 2017 إلى 2018.

ووفقًا لهذه البيانات، تستحوذ الهند حاليًا على 11 فى المئة من الإنتاج العالمى للهواتف، وهو أعلى بكثير من نسبة 3 بالمئة فى عام 2014.

وصرح بانكاج موندينجرو، الرئيس الوطنى للرابطة: “يسعدنا أن نعلمكم أنه مع الجهود المضنية والمعايير التى تبذلها حكومة الهند، و ICA، أصبحت الهند الآن ثانى أكبر منتج للهواتف المحمولة من حيث الحجم”.

حددت فرقة عمل المسار السريع (FTTF) ، وهى هيئة تقع تحت إشراف وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، هدفها بإنتاج 500 مليون هاتف محمول محليًا بحلول عام 2019، بقيمة 46 مليار دولار، ومن بين هذه الخطط أيضا تنمية القطاع الخاص بتصدير ما لا يقل عن 120 مليون هاتف تقدر قيمتهم بحوالى 1.5 مليون دولار.