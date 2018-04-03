موسكو - ا ش ا

أعلنت القنصلية العامة الروسية فى نيويورك، أمس الإثنين ، أن ممثلين عنها التقوا مع قسطنطين ياروشينكو المعتقل لدى الولايات المتحدة، مطالبين إدارة السجن باحترام حقوقه.

وأعلنت القنصلية الروسية ، فى بيان لها ، إنه فى اليوم الأول من أبريل وبدعم من السفارة تم تنظيم لقاء لممثلين عن القنصلية مع قسطنطين ياروشينكو فى سجن فورت ديكس ، حيث اشتكى من​ عمليات التفتيش غير المعقولة والتى لا أساس لها ، فضلا عن العلاقات السلبية من قبل مدير السجن الذى يكن العداء لروسيا ، ويتوقع ياروشينكو أنهم يحاولون استفزازه لكى ينتهك نظام السجن لنقله لاحقا إلى السجن الانفرادى كى لا يتمكن من اللقاء مع أقاربه ووسائل الإعلام.

وكانت السلطات الروسية قد طلبت من واشنطن مرارا تسليم الطيار الذى اعتقلته السلطات الليبيرية بطلب واشنطن فى عام 2010 ، للاشتباه بمشاركته فى تنفيذ خطة لتهريب مخدرات ، لكن الولايات المتحدة لم تستجب للنداءات ، حتى بعد التدهور الشديد للحالة الصحية للطيار البالغ من العمر 48 عاما ، بسبب ظروف الاعتقال الشاقة ، ويقضى المواطن الروسى عقوبة صدرت فى عام 2011 بسجن فورد ديكس بولاية نيوجرسى.

وكانت قضية ياروشينكو قد تسببت فى أزمة دبلوماسية بين واشنطن وموسكو ، إذ تعتبر الأخيرة أن الممارسات الأمريكية لتطبيق قوانينها خارج الأراضى الأمريكية والاعتقال التعسفى لمواطنى دول أخرى ، فى أى بقعة بالعالم ، تشكل انتهاكا للقانون الدولى.