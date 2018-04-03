الجزائر - وكالات

أعلن السفير الجزائرى فى نواكشوط نور الدين خندودى ارتفاع التبادل التجارى إلى خمسين مليون دولار خلال العام الماضى.

ونقلت وسائل الاعلام الموريتانية عن السفير ، الذى كان يتحدث على هامش معرض تجارى جزائرى فى نواكشوط ، أن معدل التبادل التجارى ارتفع من 38 مليون دولار عام 2016 الى 50 دولار عام 2017.

وأشار الدبلوماسى الجزائرى إلى قرب افتتاح الممر الحدودى بين بلاده وموريتانيا ، قائلا إن الممر سيكون مفتوحا أمام المسافرين فى القريب العاجل.

وأشاد نور الدين خندودى بمستوى العلاقات بين موريتانيا والجزائر، وقال إنها وصلت لمرحلة التجسيد على أرض الواقع على قاعدة الشراكات الرابحة.