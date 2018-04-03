اسلام اباد - وكالات

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 5 أفراد من المسلمين و4 آخرين من أسرة مسيحية جرّاء تنفيذ مسلحين هجومين منفصلين باستخدام دراجات نارية فى مدينة كويتا الواقعة غربى باكستان على الحدود مع أفغانستان.

ورجّح مسؤول بالشرطة الباكستانية أن الهجمات ليست مرتبطة ببعضها البعض، حسبما نقلت إحدى الوكالات الإخبارية الأمريكية يوم الاثنين ، مشيرة إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابى تبنى الهجوم على المسيحيين ، إلا أنه لا يُعرف حتى الآن المسؤول عن الهجوم الآخر.

وأفادت تقارير بأن الأسرة المسيحية كانت تستقل عربة (ريكشو) عندما اعترض مسلحون على متن دراجة نارية مركبتهم الصغيرة وفتحوا النار عليهم فى مدينة كويتا.

وكان أفراد العائلة فى زيارة إلى أقاربهم بمنطقة شارع شاه زمان، حيث يعيش عدد كبير من مسيحيى مدينة كويتا ، وقد نقلت امرأة إلى أحد المستشفيات ، بينما قتل والدها وثلاثة من أبناء عمومتها.