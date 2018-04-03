القاهرة - أ ش أ

احتفل المئات من أبناء المحافظات ، مساء يوم الاثنين، في الميادين ومراكز الشباب، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بفترة ثانية.

وفى الأسكندرية أكد محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن احتشاد أهالي الإسكندرية للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي هو دليل واضح على تأييد الشعب لقيادته السياسية التي اختارها ، ودليل على قدرة المصريين واتحادهم لصنع قرارهم وإصرارهم على مواجهة أي تحديات في ظل قيادة سياسية حكيمة، علاوة على دعمهم الكامل لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تتم في جميع المجالات في جميع أنحاء الجمهورية والتي بدأت منذ تولى الرئيس السيسي منصبه.

وفي محافظة المنيا، تزينت ميادين بالاس بالمنيا والعبور بمغاغة والعرفاني بملوى، وتوافد الآلاف من أبناء المحافظة من جميع الفئات العمرية من الشباب والنساء للاحتفال بفوز الرئيس السيسي بفترة ثانية، حاملين الأعلام وصور الرئيس السيسي.

وشارك اللواء عصام البديوي محافظ المنيا الأهالي في الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور إلى ميدان بالاس، وسط مدينة المنيا.

وفي محافظة بورسعيد، احتفل آلاف من الأهالي، مساء اليوم الاثنين، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية ثانية.

ورفع المشاركون في الاحتفالات في عدة ميادين بالمدينة الساحلية، أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السيسي، وعدداً من الأغاني الوطنية ومنها: “تسلم الأيادي”، و”بشرة خير”، كما رسم الأطفال أعلام مصر على وجوههم.

وقدمت فرق السمسمية بالاحتفالات عدداً من الأغاني الوطنية والتراث البورسعيدي، بجانب فقرات لفرق الفنون الشعبية، وارتفعت أصوات السيارات بشوارع المدينة الساحلية فرحاً بفوز الرئيس السيسي.

وفي مدينة شرم الشيخ، احتشد مئات المواطنين وأعضاء حمله “كلنا معاك من اجل مصر” احتفالاً بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة، حيث بدأ الاحتفال، بساحة السوق القديم بشرم الشيخ، ضمت معظم فئات المجتمع من بدو وحضر وعاملين بالمنشآت السياحية وأصحاب محلات تجارية وموظفين وشباب وسيدات وأطفال.

وفي الفيوم، واصل أبناء المحافظة احتفالاتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقدم الفنان أحمد سعد عدداً من الأغاني الوطنية في الاحتفال الكبير الذي شارك فيه الآلاف بميدان السواقي بمدينة الفيوم، كما شهدت مدينة سنورس حشوداً كبيرة وعروضاً لرقص الخيول العربية على المزمار البلدي في الاحتفال الذي نظمته حملة “كلنا معاك من أجل مصر” بمركز سنورس بإشراف جمال محمد أحمد منسق الحملة بالمركز والذي شارك فيه الآلاف من المواطنين من أبناء سنورس من مختلف المراحل السنية الذين حملوا أعلام مصر.