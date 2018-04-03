واشنطن - رويترز

ابتكر باحثون أمريكيون جهازًا يمكن ارتداؤه لتتبع النشاط الكهربائى للمعدة لاكتشاف أى علامات تنذر بأمراض سوء الهضم، والذى أطلق عليه اسم يسمى electrogastrography (EGG)، إذ كان يستخدم لفترة وجيزة فى التسعينات، ولكن تم التخلى عنه بسبب عدم وجود فائدة له كأداة تشخيصية.

ويحاول علماء جامعة كاليفورنيا فى سان دييجو إحياءه باستخدام أجهزة محسّنة، والأهم من ذلك، دعمه بخوارزميات تساعد على التخلص من الضوضاء، والنتائج حتى الآن واعدة، فإذا نجحت هذه التحسينات، فيمكن أن يساعد الأطباء فى تشخيص المشاكل المعوية المعدية دون الحاجة إلى إجراء جراحات المناظير أو حتى زيارة المستشفى، إذ يعمل EGG عن طريق مسح الإشارات الكهربائية فى المعدة التى تسيطر على تقلصات المعدة.

وعلاوةً على مساعدة الأطباء فى العثور على مشاكل فى الجهاز الهضمى، يمكن ارتداء الجهاز على مدى فترة زمنية طويلة لمساعدة المرضى الأصحاء أو الرياضيين فى تحسين الأنظمة الغذائية الخاصة بهم، وقد يكون مفيدًا أيضًا للمرضى الذين يعانون من أمراض مثل مرض السكرى الذى يسبب مشكلات ثانوية فى الجهاز الهضمى.