أخبار مصر - الثلاثاء 3 إبريل - فيصل زكى

* عبدالفتاح السيسى رئيسا لولاية جديدة بنسبة ٩٧٫٠٨٪

* الرئيس للشعب: أجدد معكم عهد الصدق لتحقيق التنمية والاستقرار.

* ملحمة كفاح وعطاء في حب الوطن.

* أرقام الولاء والانتماء انحازت لمسيرة البناء والتنمية.

* ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 42.6 مليار دولار بنهاية مارس.

* استمرار القضاء على فيروس «سى» بالقليوبية وسوهاج والشرقية.

* بدء الدراسة بكلية تكنولوجيا الفضاء.

* رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مؤتمر صحفى: مصر حصلت على النصيب الأكبر من التمويلات بقيمة 1.3 مليار دولار وافتتاح مكتب بالقاهرة قريباً.

* المركز الثانى ضاع من الزمالك واقترب من الإسماعيلى.

*عبد ربه يقود الدراويش للفوز 3/1 بجدارة .. والأبيض يختفى فى ظروف غامضة.

* الوطنية للانتخابات تعلن فوز السيسي برئاسة البلاد لفترة ثانية بنسبة‏97.08%‏.

* الرئيس للشعب: أجدد معكم عهد الصدق والشفافية.

* ثقتى فى عبقرية الأمة لا تحتمل الشك.. والمرأة المصرية صوت الضمير وأيقونة التحدى.

* الرئيس للشعب: أجدد معكم عهد الصدق والشفافية.

* ثقتى فى عبقرية الأمة لا تحتمل الشك.. والمرأة المصرية صوت الضمير وأيقونة التحدى.

* للمرة الأولى فى تاريخ الانتخابات بمصر.

* الحضر الأكثر تصويتا من الريف.. ويقلب معادلة التصويت التقليدية.

* فى اجتماع طارئ ..إسماعيل يوجه بدراسة عاجلة لحكم القضاء الإدارى ضم 80% من العلاوة الخاصة للمعاشات.

* الجندى : الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات مرة أخرى 5.5 مليار جنيه لتمويل الصناعات الصغيرة من مبادرة «مشروعك».

* عبد الحميد وسلامة يبحثان التعاون بين «القاهرة والأهرام».

* عبر تطبيقات المحمول وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة حول الاستخدام الآمن للمبيدات.

* وفاة 5 عمال مصريين بالكويت.

* اليونسكو تختار شارع الشريفين بوسط العاصمة تراثا عالميا.

* صرف المعاشات التأمينية مستمر خلال إجازة شم النسيم.

* للراغبين فى سحب مبلغ جدية الحجز الإسكان: إعفاء حاجزى الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعى من خصم 2%.

* رئيس هيئة الطاقة الذرية:نلبى احتياجات السوق المحلية من النظائر الطبية للدول المجاورة.

* الجسر البحرى بين مصر والأردن نموذجا رحلات »الملاحة القصيرة » طوق النجاة للتجارة العربية.

* بصمة الحج بالمجان ..شركات السياحة تدعو الدولة لإنقاذ العمرة.

* محافظ الإسكندرية يسلم منازل مشروع «سترة» بالعامرية.

* 185 مليون جنيه لمنظومة المخلفات الصلبة بالغربية.

* محافظ الإسماعيلية يستعرض فرص الاستثمار مع سفير فيتنام.

* تطوير شامل لطريق «القصير ــ قفط».

* إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج وقنا.

* الأهلى يعمق جراح طنطا بفوز جديد فى لقاء حسمه بالخبرة.

* البدرى يحدد صفقات الصيف «الأحمر» ويطلب عودة صالح ومؤمن زكريا.

* الرئيس للشعب.. بعد الفوز:احتشادكم المبهر.. تجديد للعهد علي المسار الوطني.

* خادم الحرمين للسيسي: فوزكم.. ثمرة لجهودكم المتميزة.

*أعلام مصر ارتفعت في كل بقاع الدنيا حتي عانقت السماء.

* أبناء الخارج هتفوا لمصر بكل اللغات وأكدوا الانتماء للوطن.

* ليلة لم تنم فيها مصر..المقاهي والشوارع والميادين تهتف: أصواتنا ذهبت لمن يستحق.

* الشعب صنع القرار.. والقائد “قدها وقدود”.

* * شيخ الأزهر مهنئاً الرئيس: اعتراف شعبي بما تحقق من إنجازات.

* جلسة ساخنة لمجلس النوابالموافقة علي إنشاء “الأعلي لمواجهة الإرهاب” .

* رغم توفر القدرات الاحتياطية..توقيع عقد محطة كهرباء غرب القاهرة باستثمارات 419 مليون دولار و1.9 مليار جنيه.

* تمهيدًا لافتتاحها في اليوم العالمي للتراث 18 أبريل.

* محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة البورصة وشارع الشريفين.

* إبراز جمال العقارات المتميزة .. والشارع للمشاة فقط.

* الجندي: الدولة لن تسمح بوجود العشوائيات مرة أخري.

* بروتوكول الصحة والتضامن والتعليم والأزهرلمنع تسرب التلاميذ.

* فهمي يواصل شرح منظومة المخلفات في الغربية.

* زيارات ميدانية.. ترسية المرحلة الأولي.. دعم أوروبي للتمويل.

* إضافة المصابين بالتوحد لقائمة المستحقين “تكافل وكرامة”.

* أرقام جلوس الثانوية.. منتصف مايو..حصر المتقدمين استعداداً لطباعة البوكليت.

* إعفاء المنسحبين من الإسكان الاجتماعي من المصاريف الإدارية.

* مدبولي:القرار لحاجزي الإعلان التاسع .. بعد تحديد الموقف في 26 مدينة جديدة.

* 68 ألف جنيه لحج القرعة .. والتحصيل من اليوم.

* الدراويش فازوا بثلاثية متولي وبامبو وإبراهيم.

* الزمالك “ضعيف”.. الإسماعيلي أحق بـ “الوصيف.