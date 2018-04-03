صحافة مصرية: الشعب للرئيس: كمل ياسيسى
أخبار مصر - الثلاثاء 3 إبريل - فيصل زكى
* عبدالفتاح السيسى رئيسا لولاية جديدة بنسبة ٩٧٫٠٨٪
* الرئيس للشعب: أجدد معكم عهد الصدق لتحقيق التنمية والاستقرار.
* ملحمة كفاح وعطاء في حب الوطن.
* أرقام الولاء والانتماء انحازت لمسيرة البناء والتنمية.
* ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 42.6 مليار دولار بنهاية مارس.
* استمرار القضاء على فيروس «سى» بالقليوبية وسوهاج والشرقية.
* بدء الدراسة بكلية تكنولوجيا الفضاء.
* رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مؤتمر صحفى: مصر حصلت على النصيب الأكبر من التمويلات بقيمة 1.3 مليار دولار وافتتاح مكتب بالقاهرة قريباً.
* المركز الثانى ضاع من الزمالك واقترب من الإسماعيلى.
*عبد ربه يقود الدراويش للفوز 3/1 بجدارة .. والأبيض يختفى فى ظروف غامضة.
* الوطنية للانتخابات تعلن فوز السيسي برئاسة البلاد لفترة ثانية بنسبة97.08%.
* الرئيس للشعب: أجدد معكم عهد الصدق والشفافية.
* ثقتى فى عبقرية الأمة لا تحتمل الشك.. والمرأة المصرية صوت الضمير وأيقونة التحدى.
* الرئيس للشعب: أجدد معكم عهد الصدق والشفافية.
* ثقتى فى عبقرية الأمة لا تحتمل الشك.. والمرأة المصرية صوت الضمير وأيقونة التحدى.
* للمرة الأولى فى تاريخ الانتخابات بمصر.
* الحضر الأكثر تصويتا من الريف.. ويقلب معادلة التصويت التقليدية.
* فى اجتماع طارئ ..إسماعيل يوجه بدراسة عاجلة لحكم القضاء الإدارى ضم 80% من العلاوة الخاصة للمعاشات.
* الجندى : الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات مرة أخرى 5.5 مليار جنيه لتمويل الصناعات الصغيرة من مبادرة «مشروعك».
* عبد الحميد وسلامة يبحثان التعاون بين «القاهرة والأهرام».
* عبر تطبيقات المحمول وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة حول الاستخدام الآمن للمبيدات.
* وفاة 5 عمال مصريين بالكويت.
* اليونسكو تختار شارع الشريفين بوسط العاصمة تراثا عالميا.
* صرف المعاشات التأمينية مستمر خلال إجازة شم النسيم.
* للراغبين فى سحب مبلغ جدية الحجز الإسكان: إعفاء حاجزى الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعى من خصم 2%.
* رئيس هيئة الطاقة الذرية:نلبى احتياجات السوق المحلية من النظائر الطبية للدول المجاورة.
* الجسر البحرى بين مصر والأردن نموذجا رحلات »الملاحة القصيرة » طوق النجاة للتجارة العربية.
* بصمة الحج بالمجان ..شركات السياحة تدعو الدولة لإنقاذ العمرة.
* محافظ الإسكندرية يسلم منازل مشروع «سترة» بالعامرية.
* 185 مليون جنيه لمنظومة المخلفات الصلبة بالغربية.
* محافظ الإسماعيلية يستعرض فرص الاستثمار مع سفير فيتنام.
* تطوير شامل لطريق «القصير ــ قفط».
* إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج وقنا.
* الأهلى يعمق جراح طنطا بفوز جديد فى لقاء حسمه بالخبرة.
* البدرى يحدد صفقات الصيف «الأحمر» ويطلب عودة صالح ومؤمن زكريا.
* الرئيس للشعب.. بعد الفوز:احتشادكم المبهر.. تجديد للعهد علي المسار الوطني.
* خادم الحرمين للسيسي: فوزكم.. ثمرة لجهودكم المتميزة.
*أعلام مصر ارتفعت في كل بقاع الدنيا حتي عانقت السماء.
* أبناء الخارج هتفوا لمصر بكل اللغات وأكدوا الانتماء للوطن.
* ليلة لم تنم فيها مصر..المقاهي والشوارع والميادين تهتف: أصواتنا ذهبت لمن يستحق.
* الشعب صنع القرار.. والقائد “قدها وقدود”.
* * شيخ الأزهر مهنئاً الرئيس: اعتراف شعبي بما تحقق من إنجازات.
* جلسة ساخنة لمجلس النوابالموافقة علي إنشاء “الأعلي لمواجهة الإرهاب” .
* رغم توفر القدرات الاحتياطية..توقيع عقد محطة كهرباء غرب القاهرة باستثمارات 419 مليون دولار و1.9 مليار جنيه.
* تمهيدًا لافتتاحها في اليوم العالمي للتراث 18 أبريل.
* محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة البورصة وشارع الشريفين.
* إبراز جمال العقارات المتميزة .. والشارع للمشاة فقط.
* الجندي: الدولة لن تسمح بوجود العشوائيات مرة أخري.
* بروتوكول الصحة والتضامن والتعليم والأزهرلمنع تسرب التلاميذ.
* فهمي يواصل شرح منظومة المخلفات في الغربية.
* زيارات ميدانية.. ترسية المرحلة الأولي.. دعم أوروبي للتمويل.
* إضافة المصابين بالتوحد لقائمة المستحقين “تكافل وكرامة”.
* أرقام جلوس الثانوية.. منتصف مايو..حصر المتقدمين استعداداً لطباعة البوكليت.
* إعفاء المنسحبين من الإسكان الاجتماعي من المصاريف الإدارية.
* مدبولي:القرار لحاجزي الإعلان التاسع .. بعد تحديد الموقف في 26 مدينة جديدة.
* 68 ألف جنيه لحج القرعة .. والتحصيل من اليوم.
* الدراويش فازوا بثلاثية متولي وبامبو وإبراهيم.
* الزمالك “ضعيف”.. الإسماعيلي أحق بـ “الوصيف.
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