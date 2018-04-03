القاهرة - أ ش أ

حجز فريق طلائع الجيش البطاقة الرابعة والأخيرة في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، عقب فوزه على فريق السجون الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين بالصالة المغطاة في النادي الأهلي، وذلك في ختام مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

ونجح لاعبو طلائع الجيش في الفوز بالأشواط الثلاثة بنتائج (25-18، 25-16، 25-20) ليتأهل لمواجهة نادي السويحلي الليبي في المربع الذهبي للبطولة، فيما يلتقي الأهلي مع فريق سموحة في اللقاء الأخر من نصف النهائي للبطولة الإفريقية.