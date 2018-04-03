القاهرة - أخبار مصر

هنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنتخابه لفترة رئاسية ثانية متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق فى تقدم الدولة المصرية فى كل المشروعات التنموية التى يجنى ثمارها أبناء شعب مصر.

وفى برقية لتهنئة الرئيس قالت الكنيسة القبطية نرفع تهانينا القلبية الي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ثقة شعبنا المصري الاصيل و انتخاب سيادته لفترة رئاسية ثانية ، واثقين ان الله الذي عمل معكم سابقا ، سيعمل بقوة اكبر خلال السنوات القادمة في البناء والتعمير والتنمية و دحر الارهاب من اجل الشباب و اجيال المستقبل المشرق لكل المصريين.

مع خالص محبتنا و تقديرنا لشخصكم رئيسا ً و قائدا و فخرا لوطننا الغالي مصر .