المنيا- وفاء صلاح

شارك اللواء عصام البديوى محافظ المنيا الأهالى فى حفل فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسة ثانية، في ميدان بالاس وسط مدينة المنيا، وقال البديوي أن المنيا شعب يستحق كل الاحترام ولفت إلى التكاتف لتكون المحافظة رقم واحد على مستوى الجمهورية .

فيما قال الدكتور زين الاطناوى امين حملة كلنا معاك من أجل مصر على مستوى الصعيد اننا نرسل برساله إلى رئيس الجمهورية ،نقول له نحن اليوم نحتفل بنصر مصر برئيسها عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن محافظة المنيا هي الاولى على مستوى محافظات الصعيد والخامسة على مستوى الجمهورية، تصويتا للرئيس وما حدث فى المنيا رساله للعالم كله أن المنيا بلد المحبة وستبقى على مر العصور.