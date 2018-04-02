القاهرة - أخبار مصر

تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الشعب الثقة له لفترة رئاسية ثانية.

حيث خرج المصريين داخل مصر وخارجها بالملايين فى مشهد حضاري عبر بصدق عن شعب عظيم صاحب إرادة قوية شعب اختار استكمال طريق البناء والتعمير والاستقرار وأثبت للعالم حبه وانتمائه لوطنه وأنه شعب يعي جيداً خطورة المرحلة والتحديات التى يواجهها الوطن داخلياَ وخارجياً.

واكد حسين زين أن تجديد الثقة فى القيادة السياسية الوطنية المخلصة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطت عدة رسائل بأن الشعب المصري يريد مستقبل أفضل له ولأبنائه وأنه يقف بقوة خلف جيش مصر وشرطة مصر فى حربهما ضد الارهاب الأسود وأن الدماء الذكية لشهداء الجيش والشرطة وتضحياتهم الغالية لم ولن تذهب هباءً وأننا عازمون على اقتلاع الارهاب من جذوره والقضاء عليه من كافة أراضي الوطن.

وأكد زين نيابة عن الوطنية للاعلام بأن الاعلام الوطنى مستمر فى دوره الوطني لمساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية فى البناء والتنمية وأيضاً فى حربها ضد الارهاب ، وعزم أبناء الوطنية للإعلام على بذل كافة الجهود لتقديم محتوى إعلامي جيد يليق بمصر وشعبها العظيم.