أخبار مصر- حمودة كامل

احتشدت جماهير محافظة البحيرة في المسيرة التي نظمتها جامعة دمنهور اليوم احتفالا بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية وتولى سيادته منصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية.

وقد ترأس المسيرة التى انطلقت من امام مقر الجامعة، حتى ميدان جلال قريطم، الاستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، كما شارك في المسيره عمداء ووكلاء ونواب الكليات و الطلاب والعاملين بالجامعة واعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبعض الشخصيات العامة وسط تفاعل كبير من الاهالى، حيث رفع الطلاب خلال الاحتفالية الاعلام المصرية ورددوا الاغانى الوطنية.

وأكد الدكتور عبيد صالح خلال الاحتفاليه ان مصر الآن تخوض مرحلة حرجة سياسيا واقتصاديا وانها تحتاج من كل مواطن الالتفاف والاصطفاف خلف قائدها وزعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسى من اجل بناء الوطن واستقرار مصر من اجل مواجهه الارهاب واستكمال خطط التنميه والمشروعات التنمويه .

علما بأن عدد الناخبين من محافظة البحيرة بلغ 3مليون ناخب وناخبة ادلوا باصواتهم امام 885لجنة ويمثل عدد الناخبين بالمحافظة نسبة 3.6% من اجمالى اصوات الجمهورية.