مكسيكو سيتي - أ ش أ

نقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عن المدعين العامين في غرب المكسيك إعلانهم مقتل شرطي و ثمانية مسلحين إثر تبادل لإطلاق النار في ولاية خاليسكو.

وأعلن مكتب المدعي العام الحكومي المكسيكي اليوم الاثنين, أن ضباط الشرطة كانوا يقومون بدوريات في بلدة “جالوستوتليتلان” عندما فتح مهاجمون النار عليهم مستخدمين عددا من السيارات, حسبما ذكرت “فوكس نيوز”.

وأضافت الشبكة أنه تم العثور على القتلى من المسلحين داخل شاحنات صغيرة أو سيارات دفع رباعي أو على الأرض.

يشار إلى أن تجارة المخدرات تنشط بشكل ملحوظ في بعض مناطق المكسيك والتي تتسبب من وقت لآخر في العديد من حوادث القتل.