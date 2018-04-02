أخبار مصر - فيصل زكي

أقامت وزارة الطيران، متمثلة في الإدارة المركزية للجودة والبيئة، ورشة عمل تدريبية بعنوان “مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات في المطارات المصرية” وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالورازة واقيمت الورشة على مدار يومين تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني وذلك في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة الطيران المدنى ووزارة البيئة.

يأتي ذلك بحضور كل من الدكتورة ماجدة شعيب رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة، والملاح خالد الألفي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات للملاحة الجوية والدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والاجناس بوزارة البيئة والبيولوجى اسامه الجبالى مدير مشروع الطيور الحوامه الممول مرفق البيئه العالمي (GEF).

تأتي هذه الورشة انطلاقا من التعاون المستمر بين وزارة الطيران المدنى ووزارة البيئة لحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة وكذلك لضمان سلامة حركة الطيران بالمطارات المصرية من اصطدام الطيور بالطائرات في مسارات الهجرة، وذلك من خلال رفع الكفاءة والتدريب على وضع وتفعيل الخطط الإدارية .

وتم استعراض اهم مناطق مسارات الطيور المهاجرة داخل مصر لمنع تداخل حركة الطائرات مع مسارات الطيور ، ووضع احتياطات التعامل مع الطيور اثناء الطيران وخلال مرحلة الاقلاع والهبوط، وانشاء قاعدة بيانات خاصة لبرامج السيطرة على الطيور.

جدير بالذكر أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع البرية المهاجرة واتفاقية الأراضي الرطبة وغيرها من الاتفاقيات التي تحمي الحياة البرية والطيور المهاجرة.