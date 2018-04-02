أخبار مصر - د.هند بدارى

شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الاثنين افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي السابع لجامعة عين شمس، والذي تنظمه الجامعة تحت عنوان (عالمية وانطلاق).

حضر الافتتاح د.على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ود. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والعالم الجليل د. فاروق الباز، وسمو الأمير نايف بن ثنيان آل سعود عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود، و عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والسفراء .

و أكد الوزير أهمية المؤتمر بما يتناوله من قضايا في التخصصات العلمية المختلفة واشار إلى أن المؤتمر هذا العام يشهد إضافة كبيرة تتمثل في حضور قامة مصرية ودولية مرموقة هي ابن مصر البار وأحد رموزها العلمية المضيئة د. فاروق الباز، الذي يلقي المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر، ويتم خلاله منحه الدكتوراه الفخرية من الجامعة؛ تقديراً لدوره المهم في خدمة العلم والوطن والإنسانية.

وأضاف د.عبد الغفار أن حب الباز لوطنه لم يكن مجرد شعارات، وإنما ترجمه في صورة عطاء غير محدود، وحرص دائم على المشاركة وتقديم الخبرة والمشورة، ليس لمصر فقط وإنما للوطن العربي بأسره؛ الأمر الذي كان له دور مهم في تنمية المنطقة العربية .