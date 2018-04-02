القاهرة - أ ش أ

تأهل النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، وذلك بعد فوزه على فريق الخدمات العامة الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما اليوم /الاثنين/ بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من البطولة, والتي يستضيفها الأهلي حتى يوم 6 أبريل الجاري.

تفوق الأهلي في الشوطين الأول والثاني, وفاز الفريق الكيني بالشوط الثالث, وحسم الأهلي المباراة بالفوز بالشوط الرابع، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (3/ 1)، ويتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة ويواجه فريق سموحة الذي تأهل بعد فوزه في وقت لاحق على الطيران بنتيجة (3/ 2).