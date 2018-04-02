القاهرة - أخبار مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالين هاتفيين من الرئيس السودانى عمر البشير، والعاهل الأردني جلالة الملك عبدالله بن الحسين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس “البشير” تقدم بخالص التهنئة للرئيس على فوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، معرباً عن تمنيات الشعب السودانى لمصر وشعبها بالخير والازدهار، ومؤكداً حرص السودان على استمرار علاقاتها

القوية والراسخة مع مصر، والتى تضرب جذورها فى عمق التاريخ، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس “البشير”، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والخاصة التى تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع السودان، بما يحقق مصالح شعبي وادى النيل الشقيقين.

كما صرح راضى بأن ملك الاردن تقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس على فوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر وشعبها بالخير والازدهار، ومؤكداً علي خصوصية وتميز العلاقات المصرية الاردنية وما يجمع بين الشعبين من روابط خاصة.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للملك عبدالله الثاني مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والخاصة التى تجمع البلدين، والحرص على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.