عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية 2018/04/02 - 22:09 عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية2018-04-02T22:09:08+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة رئيس مجلس النواب يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي جهود ضبط الأمن مظاهر الاحتفال بأحد السعف وسط مظاهر البهجة وانتشار الجريد المزين بالورود الجامعة العربية تشيد بنزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية البيان الـ 17.القوات الجوية تستهدف وتدمر عددا من الاهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية إسماعيل يترأس إجتماع اللجنة العليا لمياه النيل 31-3-2018
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