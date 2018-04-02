الإسكندرية - أ ش أ

شاركت جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، احتفالات اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد حيث تم إضاءة مبنى الجامعة باللون الأزرق وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هدى بشير عميد كلية رياض الأطفال وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبعض الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وذويهم.

وقام المشاركون بالوقوف أمام مبنى جامعة الإسكندرية بهدف إحداث حالة إيجابية من الوعي الجماهيري والتثقيف المجتمعي إزاء أهمية المشاركة في هذه المناسبة إيمانا منهم بضرورة ترسيخ المعاني الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية لاستيعاب مرضى التوحد وتقبلهم في المجتمع ليؤدوا أدوارهم مع أقرانهم الأسوياء بما ينعكس عليهم بشكل إيجابي.

وقالت الدكتورة هدى بشير عميد كلية رياض الأطفال، إن فرق برنامج التدخل المبكر بالكلية قامت بالتوجه لجميع كليات الجامعة لتعريف الطلاب وتوعيتهم باضطراب طيف التوحد في اليوم العالمي له.