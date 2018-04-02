القاهرة - أ ش أ

فاز فريق سموحة للكرة الطائرة للرجال على الطيران 3-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الاثنين، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وبهذا الفوز تأهل سموحة إلى الدور النصف النهائي في إطار منافسات بطولة إفريقيا للطائرة للرجال ، والتي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 من أبريل الجاري.

شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث حصد كل منهما شوطين حتى تمكن سموحة من حسم الشوط الخامس لصالحه، ومن ثم الفوز باللقاء والصعود إلى الدور قبل النهائي بالبطولة.

وحسم سموحة المباراة بثلاث أشواط مقابل شوطين، جاءت نتيجتها كالتالي:25-20، 26-28، 22-25، 25-18، 10-15.