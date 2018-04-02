القاهرة - أ ش أ

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب (الغد) والمرشح الرئاسي السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز لفترة رئاسية ثانية.

وقال موسى، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب عقب إعلان النتيجة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرجل المناسب في المكان المناسب وهو القادر على استكمال مسيرة البناء، مؤكدا أنه يعد الرئيس بالاصطفاف خلفه للنهوض بالوطن متمنيا التوفيق له في كل خطواته.

كما توجه موسى بالشكر لجموع الشعب المصري; للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية وإثباته للعالم أنه قادر على التصدي لكل أعداء الوطن وكل من يحاول ممارسة الضغوط عليه، مشددا على أن مصر لن يصيبها أي ضرر طالما كان الشعب متماسكا ويد واحدة.

ووجه المرشح السابق موسى مصطفى موسى الشكر للقضاء المصري الشامخ، مؤكدا أنه استطاع استكمال المسيرة الديمقراطية بكل حيادية وحافظ على حقوق المرشحين وكان خير متابع للآليات وكافة لجان الاقتراع التي أثبتت أن حقوق المصريين محفوظة ومحمية، موجها التحية للهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته من جهد عظيم في سبيل نجاح الانتخابات الرئاسية، والتي كانت نموذجا يحتذي به كل العالم.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام لعبت دورا حياديا ومثال يحتذى به في تغطية الانتخابات، مؤكدا أن حزب (الغد) سيكون له دور بارز في الفترات المقبلة وسيلعب دورا مهما في العمل السياسي بما سيضمه من شخصيات قادرة على ممارسة العمل السياسي بشكل جاد وحقيقي، كما أن شباب الحزب سيكون له دور بارز في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمحليات.