الجيزة - أ ش أ

توافد العديد من المواطنين من مختلف الأعمار خاصة كبار السن على ميدان مصطفى محمود بالمهندسين محافظة الجيزة، للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وبدأت فعاليات الاحتفال ببث الأغاني الوطنية من خلال مكبرات الصوت من أمام الميدان وكذلك أمام شارع شهاب بمنطقة جامعة الدول العربية.

وحرص المواطنون على حمل الصور الخاصة بالرئيس السيسي وأعلام مصر، للتعبير عن فرحتهم.

ومن المقرر، أن تستمر الاحتفالات بعدد من الميادين بالقاهرة والجيزة منها (ميدان جامعة القاهرة، وميدان مصطفى محمود، وميدان الجلاء، وميدان الرماية، وميدان الحصري).