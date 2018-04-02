القاهرة - أخبار مصر

تلقى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك/ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.

وصرح السفير/ بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الملك/ حمد بن عيسى تقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، معرباً عن تمنياته بكل الخير والتقدم لمصر وشعبها، ومؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين والحرص على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص الشكر والتقدير لجلالة ملك البحرين، مؤكداً تميز وقوة العلاقات المصرية البحرينية، وعُمق ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ومصير واحد، والحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع البحرين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تلقى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصى/ نيكوس أنستاسيادس.

وصرح السفير/ بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس القبرصى تقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس على تجديد الشعب المصرى لثقته فى سيادته، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية القوية مع مصر، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أعرب السيد الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس القبرصي، مؤكداً تميز العلاقات بين البلدين، والحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع قبرص خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.