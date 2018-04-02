أخبار مصر - حمودة كامل

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان عمليات صرف المعاشات تتم بانتظام لليوم الثاني على التوالي من بداية الصرف حيث اطمأنت والى الى سير عملية صرف المعاشات بيسر ودون شكوى وتجري عملية المتابعة على امتداد اليوم من خلال اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.

وقد بلغ اجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف منذ بداية الصرف وحتى الرابعة من عصر اليوم ٢٥٧٠٦٨١ حركة صرف بقيمة اجمالية ٣٣٣٦٢٢٤٤١٢ جنيه من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصارفات الآلية اذ بلغ اجمالي ما تم صرفه من منافذ التأمينات ٤٠٤٥٦٣ حالة بمبلغ ٥٦٧٠١٩٤٤٣جنيه اما ما تم صرفه من مكاتب البريد ١٥٠٧٣١٣حركة صرف بقيمة ٢٠١٢٦٤٠٠٧٩ جنيه وما تم صرفه من ماكينات الصرافات الآلية ٦٥٨٨٠٥حالة بقيمة ٧٥٦٥٦٤٨٩٠ جنيه.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت بصرف جميع المعاشات التأمينية بدءاً من اول ابريل وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم على ان يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف واستمرار منافذ صرف الصندوقين في صرف المعاشات بعد مواعيد العمل الرسمية.