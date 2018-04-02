لندن - أ ش أ

اكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تتطلع إلى العمل مع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الدستورية الثانية.

وأضاف جونسون – في تغريدة، اليوم الاثنين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمناسبة إعلان فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية – أن مصر لديها فرصة خلال السنوات الأربع المقبلة لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر انطلاقا من الحقوق المنصوص عليها في الدستور 2014.

وشدد على أن المملكة المتحدة ستظل شريكا رئيسيا لمصر في تحقيق هذا الهدف.