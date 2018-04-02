القاهرة- أخبار مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس “بوتين” تقدم بخالص التهنئة للرئيس على الثقة الغالية التي أولاها الشعب المصري له، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار، وحرص روسيا على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة مع مصر ومواصلة التنسيق المكثف بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس “بوتين”، مؤكداً على قوة وعمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة التعاون الاستراتيجي مع روسيا خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والروسي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال بحث سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.