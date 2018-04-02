القاهرة - أخبار مصر

حقق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على الزمالك بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسماعيلية مساء الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 للدوري المصري.

وبهذا الفوز، عزز الدراويش احتلاله للمركز الثاني رافعًا رصيده إلى 59 نقطة بعد تحقيق الفوز الرابع على التوالي، لتزيد آمال تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، تلقى الزمالك الهزيمة الأولى بعد تحقيقه 7 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الذي حسمه الأهلي.