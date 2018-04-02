أخبار مصر- حمودة كامل/ د.هند بداري

هنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية وثقة وتمسك الشعب المصري حول قيادته الرشيدة للبلاد لمواصلة مسيرة التنمية والبناء.

كما هنأ الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وجميع العاملين بالجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، والتي توجت بفوز سيادته بفترة رئاسية ثانية، في انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، وبرهن خلالها أبناء الشعب المصري بمشاركتهم الإيجابية، على وعيهم وحسهم الوطني الأصيل.

وأشاد صالح بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، وتضافر جهود مؤسسات الدولة لتمكين ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وطمأنينة وحرية.

وأكد رئيس جامعة دمنهور على أن ما شهدته مصرنا الغالية في السنوات الأربع الماضية من عمل دؤوب مخلص وجاد في مختلف المجالات، يشكل حافزا قويا للمضي قدما في مسيرة البناء والتطوير.