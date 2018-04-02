القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنه تم اليوم الاثنين، مناقشة وعرض مخرجات المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الغربية بمراحله الثلاث بدعم 263 مليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار المشروع الذي يتم تصميمه حاليًا لمصرف كتشنر بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستفادة من المكون الخاص بالمخلفات به.

وتقدم فهمي بالشكر لمحافظ الغربية والقيادات المحلية على دعمهم لإعداد مخطط منظومة إدارة المخلفات للمحافظة وتنفيذ المرحلة الأولى 2016/ 2017 بدعم 22 مليون جنيه، حيث تم دراسة الوضع بالمحافظة وتحديد أماكن التدخل السريع، ووفرت وزارة البيئة المعدات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى توفير 3.5 ملايين جنيه لرفع التراكمات من مقلب زفتى.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البيئة في المؤتمر الصحفي للاجتماع الخاص بمناقشة مخرجات المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لمحافظة الغربية بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز إدارة المخلفات وفريق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وقيادات المحافظة وعدد من نواب البرلمان.

وأكد فهمي أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية والتي ستنتهي بنهاية هذا العام بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، وتركز على تدوير المخلفات من خلال رفع كفاءة مصانع التدوير، حيث يتم توفير المعدات وجزء من قطع الغيار وإنشاء محطات الترحيل والفرز ببسيون وزفتى وسمنود لتقليل الضغط على المصانع، حيث تمت أعمال الطرح والترسية وسيتم التوريد خلال شهرين.

وأضاف وزير البيئة أن المرحلة الثالثة ستتم بدعم مالى قدره 185 مليون جنيه، وقد تم الاتفاق على عقد ورشة عمل خلال أيام لعرض البيانات التفصيلية لعدد من النقاط ومنها طرق للتعامل مع تراكمات المخلفات بمصنعي زفتى والمحلة، والمداخلات التي سيتم عرضها على مشروع مصرف كتشنر.

وأشار فهمي إلى أن تصميم منظومة المخلفات تم خلالها مراعاة طبيعة واحتياجات كل محافظة، على أن يتم تنفيذ برامج توعوية تراعي تلك الخصوصية ونظام الجمع الخاص بها، مضيفًا أن مستوى النظافة سيشهد تحسنًا تدريجيًا حتى يتم تشغيل المنظومة كاملة عام 2020