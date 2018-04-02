القاهرة -أ ش أ

اكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في أداء المحليات مما يحقق رضاء المواطن المصري عن الإدارة المحلية ، واشار إلى أن الدولة لن تسمح بوجود العشوائيات مرة أخرى في أي مكان على أرض مصر.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر مؤسسة تروس مصر للتنمية الذي عقد -اليوم الإثنين- بعنوان “القمة الأولى للقادة المصريين .. فينجر برينت” لتحسين الأداء بين المشروعات والدراسات الاستراتيجية والتطبيق على أرض الواقع; بهدف تذليل المعوقات أمام مسيرة التنمية ، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.

كما اكد الجندي إنه أعطى تعليمات واضحة لكافة المسئولين بالإدارة المحلية الذين التقى بهم خلال الفترات الماضية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وألمح الجندي إلى أن قانون الإدارة المحلية سيحدث طفرة كبيرة خاصة فيما يتعلق باللامركزية وإشراك المواطنين في المجالس المحلية على كافة المستويات.. متابعا أن “القانون موجود في مجلس النواب الآن، وننتظر إقراره.

وأعلن استمرار الوزارة في عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة في مركز سقارة للتدريب، واكد ا أن الهدف من بناء الكوادر والتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأشار الجندي إلى أن الوزارة منفتحة على كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية خاصة في مشروع برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج، ومنها مؤسستا “تروس” و”نداء”، وتحقيق أفضل الأهداف من المبالغ المخصصة للبرنامج.