واشنطن - أ ش أ

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين ، مقتل خمسة مسلحين في الصومال بعد القيام بغارة جوية ضد حركة “الشباب” المتمردة بالبلاد.

ونقلت قناة “يورونيوز” الأوروبية عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا قولها إن الغارة الجوية تم تنفيذها بإحدى مناطق إقليم جلمدج وسط الصومال، واشارت إلى عدم وجود قتلى من المدنيين في الغارة الجوية.

وأضافت القناة أن حركة الشباب لم تعلق على هذا الحادث حتى الآن.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت من عملياتها في الصومال منذ مجيء الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.